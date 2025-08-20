Conheça Tainá Senna, a multiartista que transforma Em um cenário onde a espera é a regra, a atriz e produtora constrói sua trajetória e reforça que a autoprodução é a chave para o artista... Cartão de Visita|Do R7 20/08/2025 - 14h39 (Atualizado em 20/08/2025 - 14h39 ) twitter

Em um cenário onde a espera por oportunidades muitas vezes define a trajetória de um artista, Tainá Senna se destaca por trilhar um caminho diferente e proativo. A multiartista, que divide seu tempo entre a atuação, produção e autoprodução, descobriu a força de criar suas próprias histórias e, com isso, vem conquistando seu espaço. Como protagonista, integrou o elenco do curta-metragem “Cores”, realizado pelo Coletivo Avoantes, e da websérie “Finalmente a Sós?”, original da Vespa Filmes - onde também atuou como produtora. Outro destaque da carreira é a participação no filme vencedor do Oscar 2025, “Ainda Estou Aqui”.

Formada em 2022 pela Casa das Artes de Laranjeiras (CAL) após uma transição de carreira, Tainá Senna defende que a autoprodução é fundamental para o artista contemporâneo. “Deixar de ser 'só' ator nos possibilita uma gama muito vasta de oportunidades. Poder contar as nossas próprias histórias tem um valor bem alto”, afirma. A multiartista também faz parte do Coletivo Avoantes, formado por artistas nordestinos que vivem no Rio de Janeiro, e do coletivo Vespa Filmes Produções, ambos focados em narrativas criadas por e para artistas.

A multiartista

A versatilidade de Tainá Senna é evidente em seus projetos mais recentes, onde ela transita entre a atuação e a produção. No curta-metragem “Cores”, Tainá vive a protagonista Ana, uma jovem que, junto com sua amada, Tereza, enfrenta os preconceitos de um vilarejo goiano nos anos 40. No último sábado (16), o curta foi exibido na Mostra Avoantes e a atriz marcou presença representando o elenco e a equipe.

Para ela, a experiência de filmar com uma equipe quase toda feminina foi transformadora, mas o maior desafio foi a rapidez com que teve que se preparar para o papel. “A Ana foi um presente que recebi nos 45 do segundo tempo”, conta Tainá, explicando que a construção da personagem aconteceu durante os quatro dias de filmagem em Goiás. Ela se identifica com a determinação de Ana, vendo na personagem um reflexo da própria coragem de deixar sua cidade para seguir seu sonho.

Em “Finalmente a Sós?”, uma websérie produzida pela Vespa Filmes, Tainá não apenas atua como uma das protagonistas, mas também assumiu a função de produtora. O projeto foi exibido no último domingo (17), no cinema do Centro Cultural Justiça Federal, no Rio de Janeiro. A estreia no YouTube acontece em setembro.

A websérie conta a história de um casal que tenta ter privacidade, mas é constantemente invadido por amigos folgados. A personagem de Tainá, que curiosamente leva seu próprio nome, é uma das amigas que causam essa confusão, servindo de contraponto ao casal. Conciliar a atuação com a produção foi o principal desafio, mas a experiência foi gratificante. “A Vespa é um dos meus projetos favoritos, porque consigo fazer o que amo com pessoas que eu amo”, revela Tainá, ressaltando a facilidade de construir as relações em cena, já que o elenco é composto por seus amigos.

Entre os trabalhos de Tainá, que incluem teatro e audiovisual, a artista participou de projetos de grande notoriedade, como o longa-metragem "Ainda Estou Aqui", do aclamado diretor Walter Salles. “Foi um momento muito especial, em que eu tentei absorver o máximo possível. Acho que o principal aprendizado que levo é sobre humildade. Eu lembro do Walter no set muito concentrado e atento a tudo, tratando a todos com muito respeito e cordialidade. Toda a equipe foi excelente e muito humana durante o processo, e eu acredito que isso faz toda a diferença”, afirma a atriz.

Atualmente, Tainá Senna está em processo de ensaios para dois projetos teatrais, um com o Coletivo Avoantes e outro sobre o universo feminino, mantendo seu ritmo de produção e seu compromisso com a arte autoral.

Sobre Tainá Senna:

Tainá Senna é atriz e produtora, nascida em Salvador e atualmente residente do Rio de Janeiro. Em 2022, concluiu sua formação pela Casa das Artes das Laranjeiras (CAL) e continuou a aprimorar suas habilidades artísticas, atualmente treinando no Laboratório de Atores.

Sua experiência abrange diferentes mídias, incluindo teatro, cinema, televisão e webseries. Entre seus trabalhos recentes, destacam-se o curta-metragem goiano "As Cores", de Lucy L., e o premiado filme "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles. Além de sua carreira como atriz, Tainá integra a produtora independente Vespa Filmes Produções e o Coletivo Avoantes, que reúne artistas nordestinos residentes no Rio de Janeiro.

Fora das artes cênicas, Tainá é atleta de vôlei desde os 11 anos, pratica yoga e é fluente em inglês.

Redes Sociais:

Instagram: @atainasenna