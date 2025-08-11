“Jogos Vorazes”: atriz brasileira Mariana Lewis interpreta Glimmer em "The Hunger Games On Stage" Aos 20 anos, a atriz anglo-brasileira Mariana Lewis, acaba de se formar na prestigiada Guildhall School of Drama, em Londres e fecha... Cartão de Visita|Do R7 11/08/2025 - 15h58 (Atualizado em 11/08/2025 - 15h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aos 20 anos, a atriz anglo-brasileira Mariana Lewis, acaba de se formar na prestigiada Guildhall School of Drama, em Londres e fecha contrato de 1 ano para interpretar Glimmer na adaptação teatral de Jogos Vorazes, em Londres

A atriz brasileira Mariana Lewis acaba de ser oficialmente anunciada como Glimmer na peça "The Hunger Games On Stage", e é um dos dois nomes brasileiros que integram o elenco da primeira adaptação teatral da aclamada saga de Suzanne Collins, Jogos Vorazes. A peça terá sua estreia em 20 de outubro no Troubadour Canary Wharf Theatre, em Londres, na Inglaterra.

Na obra, Mariana vive Glimmer, uma versão poderosa, forte e brilhante, do Distrito 1. “Interpretar a Glimmer é uma honra. Ela é muito mais do que aparenta. É uma personagem forte e confiante, e estou empolgada para dar vida à ela e viver essa experiência", afirma Mariana.

A artista, que já havia conquistado o feito de ser a primeira brasileira a ingressar na prestigiada Guildhall School of Music & Drama, em Londres, continua a abrir portas e a consolidar sua posição no cenário teatral global. Agora, ao dar vida a uma personagem do aclamado universo de "Jogos Vorazes", ela não apenas demonstra seu talento, mas também leva a representatividade brasileira a um palco de grande visibilidade, mostrando a força e a excelência dos artistas do país.

‌



“É uma honra e uma grande responsabilidade ser uma brasileira neste elenco internacional. Levar um pouco do nosso talento e da nossa paixão para um palco tão importante em Londres é algo que me enche de orgulho. Mostra que o nosso trabalho tem um lugar no cenário internacional, e estou aqui para dar o meu melhor e fazer jus a essa oportunidade”, declara a jovem.

Além de Mariana, o elenco principal conta com Mia Carragher no papel de Katniss Everdeen e Euan Garrett como Peeta Mellark. O espetáculo é uma adaptação com texto de Conor McPherson e direção de Matthew Dunster.

‌



O formato da peça acontece em um palco oval, com a plateia disposta em 360 graus, criando a sensação de uma verdadeira arena, dividida em 11 seções representando os distritos de 1 a 11. Essa configuração "in-the-round" vai transportar o público para dentro dos Jogos Vorazes, fazendo com que ele se sinta não apenas um espectador, mas parte da audiência de Panem.

Para abrigar essa produção ambiciosa, foi construído o novo e moderno teatro em Londres, o Troubadour Canary Wharf Theatre. Ele foi projetado especificamente para ser a casa de "The Hunger Games On Stage" e oferece um espaço de performance flexível e de última geração. Com capacidade para 1.200 lugares, o Troubadour Canary Wharf Theatre é um marco na cena teatral de Londres, não só por sua tecnologia e design, mas também por sua localização estratégica no coração do distrito financeiro de Canary Wharf.

‌



A estreia de "The Hunger Games On Stage" está gerando grande expectativa, prometendo uma nova e emocionante experiência para os fãs da saga.

Redes sociais:

Instagram: @canal__demais, @_mari_lewis

YouTube: Canal Demais

Instagram oficial da peça: @thehungergamesonstage