Maria Clara & JP – Com o show "Brincar e Imaginar” no Qualistage, dia 15 de março

Em única apresentação no Qualistage, no sábado, 15 de março, o espetáculo infantil mais esperado dos últimos anos agora é realidade! Os irmãos Maria Clara e JP atenderam aos milhões de pedidos dos fãs que tanto queriam um show dessa duplinha. Vem aí: ‘Maria Clara & JP – Brincar e Imaginar’, com os bonecos mais amados do Brasil, direto do Youtube para os palcos de todo o Brasil. O show dos bonecos da Maria Clara e JP é assinado pela Síntese Produções, há mais de 20 anos no mercado de entretenimento.

Maria Clara conta um pouco do que os fãs podem esperar do espetáculo: “Saber que o nosso show vai viajar o Brasil inteirinho me deixa muito empolgada! O show está lindo e super divertido”.

Ao som dos maiores hits do canal, como “O Chão é Lava”, “Ser Criança é” e “A História do Homem Biscoito”, o espetáculo ‘Maria Clara & JP – Brincar e Imaginar’ contará com a participação especial de personagens que fazem muito sucesso nos vídeos da dupla no Youtube, além de um grupo de dançarinos composto por b-boys, b-girls e acróbatas.

“Estamos muito felizes com o lançamento do nosso show! Estávamos preparando essa surpresa com muito carinho, para todas as crianças que amam acompanhar os nossos vídeos no Youtube. Ver tudo isso tomando forma é muito legal”, diz o empolgado JP. Maria Clara & JP

Maria Clara & JP é uma marca brasileira, voltada para o público infantil, que ficou conhecida através do canal no YouTube. Hoje figura na lista dos 10 maiores canais brasileiros e é considerado um fenômeno com seus mais de 50 milhões de inscritos e mais de 30 bilhões de VIEWS. Atualmente a família mora e produz seus vídeos em Orlando, nos EUA.

“MARIA CLARA & JP – BRINCAR E IMAGINAR”

Sábado - 15 | MARÇO

Qualistage

Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, RJ

Apresentação às 17h

A casa abre às 15h

Faixa etária: Livre

A partir de R$ 50,00

Vendas no: https://qualistage.com.br/ maria-clara-jp

Ou na Bilheteria Oficial

Shopping Via Parque -

De Segunda a Sábado das 11h às 20h / Domingo e Feriados das 13h às 20h

Classificação etária: a partir de 18 anos - Menores de 18 anos, apenas acompanhados dos responsáveis legais. Sujeito a alteração por decisão judicial.

Em dias de shows o horário de atendimento sofre alterações. Confira a programação do local.

Meia-Entrada: A meia entrada é destinada para estudantes, jovens até 21 anos, jovens de baixa renda, professores, pessoas acima de 60 anos, PCD e funcionários da COMLURB.

Capacidade da casa: 9 mil em pé / 3.500 sentados

O espaço possui acessibilidade