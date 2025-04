MD Chefe e Papatinho lançam álbum colaborativo “Garbo & Elegância” Produção chega às plataformas digitais com oito faixas inéditas e participações especiais Cartão de Visita|Do R7 11/04/2025 - 15h46 (Atualizado em 11/04/2025 - 15h46 ) twitter

MD Chefe e Papatinho lançam nesta quarta-feira (10), o aguardado álbum colaborativo “Garbo & Elegância”. A produção, que chega a todas as plataformas digitais às 00h, marca a consolidação da parceria entre dois nomes de peso da cena urbana nacional.



A união entre os artistas se iniciou com a faixa “Tiramisù”, que abriu caminho para o projeto. Agora, o novo disco surge como uma obra completa, que mistura o rap, trap e outras influências musicais, resultando em uma sonoridade sofisticada.

O álbum traz oito faixas inéditas, todas com produção de Papatinho e letras de MD Chefe. Entre elas estão “Bandeira”, em parceria com Borges, Leall e Maru2D; “Tiramisù”; “Gostoso & Rico”, “Acabou o Amor”, “Só Pra Você” com Ítalo Melo, “Garbo & Elegância” com Raffé; “Tá Duro Dorme” e “Gostoso & Rico RMX”, que conta com Maru2D e CJOTA.

O projeto, distribuído pela MusicPRO, distribuidora digital 100% brasileira, e lançado pela Papatunes, também aposta em um conceito visual marcante. Além do videoclipe de “Tiramisù”, que já está disponível no Youtube, os artistas irão lançar a produção audiovisual de “Gostoso & Rico” e visualizers para as demais faixas.

Ouça agora: https://open.spotify.com/ prerelease/ 1vgcrdmJyE81P9JDgFsG4I?...

Siga MD Chefe nas redes sociais:

► Instagram | https://www.instagram.com/ mdchefe/

► TikTok | https://www.tiktok.com/@ mdchefe

► X | https://x.com/MDCHEFEOFF