Melly faz shows em São Paulo
Cantora baiana se apresenta no SESC Jundiaí e no SESC Bom Retiro
Após o sucesso do lançamento do novo single - “Despacha”, a cantora baiana Melly segue sua agenda de shows com três apresentações em São Paulo. Dia 29/08 (sexta-feira) a artista sobe ao palco do SESC Jundiaí, e nos dias 30 e 31/08 faz show SESC Bom Retiro. Destaque no WME Awards 2024 ao levar para casa a estatueta na categoria de Melhor Compositora e indicada na última edição do Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, a artista promete encantar e agitar o público com sua afrobaianidade.
Misturando ritmos e colecionando elogios pelo seu som autoral, além de sucessos da carreira, a jovem de 23 anos traz no repertório do show músicas e releituras de seu primeiro álbum de estúdio, “Amaríssima”. A apresentação conta com novas roupagens para faixas como “Derreter & Suar”, gravada com Duda Beat, “Bandida”, com Karol Conká, “Paraíso”, com Carlos do Complexo e “Falar de amor”, com Luccas Carlos.
Com produção musical e composições assinadas pela própria artista, o projeto transita entre o pop e o R&B, celebrando a diversidade e a expressão pessoal da Melly. “Esse show traz canções do meu primeiro disco e músicas importantes da minha trajetória. Vamos revisitar essas músicas de forma pulsante. Vai ser intensidade regada de afrobaianidade. É um show de corpo inteiro”, destaca a artista.
Melly canta desde os 6 anos de idade, com um DNA musical único, a cantora e compositora construiu sua identidade musical a partir do gênero norte-americano R&B e sua autenticidade afro-baiana, tornando-se uma aposta potente no cenário musical brasileiro. Em 2021, lançou o EP “Azul”, que conta com participações de Chibatinha (ÀTTOXXÁ) e Sullivan (Afrocidade). Ainda nesse ano, foi uma das selecionadas pela AUR para o projeto ""POSS - Proteja Os Seus Sonhos"". Se apresentou pela primeira vez no Festival Afropunk Bahia com Deepkapz e Cronista do Morro.
Em 2023, a cantora e compositora recebeu o prêmio Artista Revelação no Prêmio Multishow. Em maio deste ano realizou uma turnê internacional pela Europa, onde passou pelas cidades de Cascais, Setúbal e Lisboa (Portugal); Barcelona (Espanha) e Dublin (Irlanda). Além disso, no último mês, Melly fez sua estreia em Nova York, se apresentando no palco do Lincoln Center, como atração do Summer for the City.
Serviço:
Melly no SESC Jundiaí
Endereço: Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600 - Jardim Botânico, Jundiaí - SP
Data: 29 de agosto de 2025
Horário: 20h
Ingressos no site oficial da casa
Melly no SESC Bom Retiro
Endereço:
Data e horário: 30/08 às 20h e 31/08 às 18h
*Acessibilidade: interpretação em Libras no dia 31/8
Ingressos no site oficial da casa
Acompanhe em: oficialmelly
