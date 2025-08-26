Melly faz shows em São Paulo Cantora baiana se apresenta no SESC Jundiaí e no SESC Bom Retiro Cartão de Visita|Do R7 26/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 26/08/2025 - 16h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cantora baiana se apresenta no SESC Jundiaí e no SESC Bom Retiro

Cartão de Visita - Entretenimento

Após o sucesso do lançamento do novo single - “Despacha”, a cantora baiana Melly segue sua agenda de shows com três apresentações em São Paulo. Dia 29/08 (sexta-feira) a artista sobe ao palco do SESC Jundiaí, e nos dias 30 e 31/08 faz show SESC Bom Retiro. Destaque no WME Awards 2024 ao levar para casa a estatueta na categoria de Melhor Compositora e indicada na última edição do Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, a artista promete encantar e agitar o público com sua afrobaianidade.

Misturando ritmos e colecionando elogios pelo seu som autoral, além de sucessos da carreira, a jovem de 23 anos traz no repertório do show músicas e releituras de seu primeiro álbum de estúdio, “Amaríssima”. A apresentação conta com novas roupagens para faixas como “Derreter & Suar”, gravada com Duda Beat, “Bandida”, com Karol Conká, “Paraíso”, com Carlos do Complexo e “Falar de amor”, com Luccas Carlos.

Com produção musical e composições assinadas pela própria artista, o projeto transita entre o pop e o R&B, celebrando a diversidade e a expressão pessoal da Melly. “Esse show traz canções do meu primeiro disco e músicas importantes da minha trajetória. Vamos revisitar essas músicas de forma pulsante. Vai ser intensidade regada de afrobaianidade. É um show de corpo inteiro”, destaca a artista.

‌



Melly canta desde os 6 anos de idade, com um DNA musical único, a cantora e compositora construiu sua identidade musical a partir do gênero norte-americano R&B e sua autenticidade afro-baiana, tornando-se uma aposta potente no cenário musical brasileiro. Em 2021, lançou o EP “Azul”, que conta com participações de Chibatinha (ÀTTOXXÁ) e Sullivan (Afrocidade). Ainda nesse ano, foi uma das selecionadas pela AUR para o projeto ""POSS - Proteja Os Seus Sonhos"". Se apresentou pela primeira vez no Festival Afropunk Bahia com Deepkapz e Cronista do Morro.

Em 2023, a cantora e compositora recebeu o prêmio Artista Revelação no Prêmio Multishow. Em maio deste ano realizou uma turnê internacional pela Europa, onde passou pelas cidades de Cascais, Setúbal e Lisboa (Portugal); Barcelona (Espanha) e Dublin (Irlanda). Além disso, no último mês, Melly fez sua estreia em Nova York, se apresentando no palco do Lincoln Center, como atração do Summer for the City.

‌



Serviço:

Melly no SESC Jundiaí

‌



Endereço: Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600 - Jardim Botânico, Jundiaí - SP

Data: 29 de agosto de 2025

Horário: 20h

Ingressos no site oficial da casa

Melly no SESC Bom Retiro

Endereço:

Data e horário: 30/08 às 20h e 31/08 às 18h

*Acessibilidade: interpretação em Libras no dia 31/8

Ingressos no site oficial da casa

Acompanhe em: oficialmelly