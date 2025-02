SASAMI lança o single “In Love With A Memory (feat. Clairo)” SASAMI lança “In Love With A Memory (Feat. Clairo)”, o novo single de seu novo álbum, Blood On the Silver Screen Cartão de Visita|Do R7 29/01/2025 - 17h47 (Atualizado em 29/01/2025 - 17h47 ) twitter

Escute aqui.

SASAMI lança “In Love With A Memory (Feat. Clairo)”, o novo single de seu novo álbum, Blood On the Silver Screen. Coproduzido com Rostam, o dueto com Clairo se inspira nas baladas pop tradicionais japonesas. “Rostam e eu estudamos composição, então ele quis trazer à tona mais do meu lado clássico”, diz SASAMI. A música chega hoje com um videoclipe dirigido por Jay Swuen.

“In Love With A Memory foi, na verdade, a primeira música que escrevi e que acabou sendo incluída em Blood On the Silver Screen”, explica SASAMI. “Cresci indo a salas de karaokê particulares japonesas ou coreanas 'noraebang' com minha mãe, que era secretamente a cantora mais incrível. A maioria das músicas que ela cantava eram antigas canções populares japonesas e coreanas que me faziam sentir como se eu estivesse em um filme de terror ou de David Lynch. Consigo imaginar minha mãe em um cenário do tipo Juliee Cruise - solteira, com holofotes de salão de jazz e fumaça de cigarro pairando no ar - cantando uma dessas músicas antigas com um vibrato maravilhosamente assombroso e um controle vocal de tirar o fôlego. Esse é o sentimento que eu estava explorando quando comecei a compor 'In Love With A Memory', e há um sentimento de cantoria muito atemporal, mas relevante, imbuído na música, que eu acho que foi perfeitamente refletido pela produção que Rostam e eu orquestramos juntos. Clairo é uma amiga de longa data e uma colaboração dos meus sonhos, por isso foi um presente magnifico para ela emprestar sua voz à narrativa. Eu realmente imagino essa faixa como um dueto cinematográfico com um fantasma.”

Com lançamento previsto para 7 de março pela Domino, Blood On the Silver Screen mostra a artista combinando suas habilidades clássicas como instrumentista, produtora e compositora com sua personalidade destemida para criar sua música mais completa até o momento: o disco pop de SASAMI.

‌



Trabalhando com os coprodutores Jenn Decilveo e Rostam, e com SASAMI como única compositora, cada faixa de Blood On the Silver Screen captura visceralmente uma linha diferente de amor, sexo e poder. “A música pop é como combustível”, diz Sasami. “É simplesmente revigorante.” Evitando o zeitgeist do pop atual, Sasami gravitou em torno do pop do final da década de agosto e da década de 2010, à la Femme Fatale de Britney Spears e Born This Way de Lady Gaga, além de Kelly Clarkson, Katy Perry e Sia.

Agora com 30 e poucos anos, Sasami não cresceu ouvindo muita música pop e até se sentiu pressionada a evitá-la. “Sempre fui uma pessoa estranha e não sentia que a música pop falava comigo”, disse ela. “Por ser uma mulher negra, sempre senti essa pressão ou necessidade de fazer algo misterioso ou inovador, e sempre evitei a leveza.” O álbum é uma extensão de seu processo de se tornar parte de uma geração que não se apega às convenções sobre amor, sexo ou família nuclear. “Para mim, esse álbum trata de relacionamentos profundos e significativos dentro de uma nova definição do que é bom, do que é certo e do que é poderoso”, diz ela. “Ainda somos seres apaixonados.”

‌



“Eu queria dar tudo de mim com esse álbum”, continua Sasami. “Queria, em minha ternura e emoção, ter a coragem de empreender algo tão épico quanto fazer um disco pop sobre o amor. Espero que ele faça com que as pessoas se sintam fortalecidas e incorporadas também.”

Tracklist:

‌



1. Slugger

2. Just Be Friends

3. I’ll Be Gone

4. Love Makes You Do Crazy Things

5. In Love With A Memory (Feat. Clairo)

6. Possessed

7. Figure it Out

8. For The Weekend

9. Honeycrash

10. Smoke (Banished from Eden)

11. Nothing But A Sad Face On

12. Lose It All

13. The Seed