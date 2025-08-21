Simone Mendes atinge marca histórica e se torna a sertaneja mais ouvida do país
Subindo cada vez mais nas paradas, artista celebra 15 milhões de ouvintes mensais e múltiplos recordes
Simone Mendes acaba de conquistar mais um marco em sua carreira e se firma como a cantora sertaneja mais ouvida do Brasil nas plataformas digitais. A artista soma atualmente mais de 15 milhões de ouvintes mensais e cinco músicas no Top 200 do Spotify. Além disso, emplacou dois álbuns no Top 100 Álbuns Semanais Brasil, ampliando ainda mais sua presença nas paradas.
No YouTube, o sucesso não é diferente: Simone figura no Top 3 dos vídeos de música em alta e já ultrapassou a marca de 2,1 bilhões de visualizações em seu canal oficial, consolidando-se como um dos nomes mais populares da atualidade.
A novidade chega na sequência de outro grande lançamento da cantora. Recentemente, Simone apresentou ao público a faixa “Eu Menti”, que marca o início da nova fase do projeto Cantando Sua História 2 – Vol. 1. O trabalho reúne sucessos como “Saudade Proibida”, líder no Spotify Brasil, e “Me Ama ou Me Larga”, que dominou as rádios do país. Com uma trajetória marcada por talento, emoção e conexão com os fãs, Simone Mendes reafirma seu lugar entre as maiores vozes da música brasileira.
