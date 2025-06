Liam Neeson está pronto para combater o crime em nova comédia policial

A Paramount Pictures divulgou um novo trailer de Corra que a Polícia Vem Aí, nova versão do clássico dos anos 1990 com Leslie Nielsen. Dessa vez, Liam Neeson vive o Tenente Frank Drebin Jr., filho do personagem original. Na história, ele será o único com as habilidades certas para comandar o Esquadrão Policial e tentar salvar o mundo.

