‘Nós vamos sorrir. Sorriam’, diz Fernanda Torres após noite histórica no Oscar Frase é dita pela personagem da atriz, Eunice Paiva, no filme ‘Ainda Estou Aqui’, que levou a estatueta de Melhor Filme Internacional Cinema|Do R7, com informações do Estadão Conteúdo e Lello Lopes 03/03/2025 - 08h24 (Atualizado em 03/03/2025 - 08h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Longa levou o prêmio de 'Melhor Filme Internacional' Divulgação/Instagram/@oficialfernandatorres - 2.3.2025

A atriz e indicada ao Oscar na categoria de “Melhor Atriz”, Fernanda Torres, usou as redes sociais para comemorar a noite histórica do filme Ainda Estou Aqui na premiação. “Nós vamos sorrir. Sorriam”, escreveu Fernanda, relembrando uma fala marcante de sua personagem no filme. A publicação veio acompanhada de duas imagens simbólicas: uma do envelope que revelou a vitória brasileira e outra do diretor Walter Salles segurando a estatueta dourada na premiação. O longa fez história neste domingo (3), tornando-se a primeira produção nacional a conquistar a estatueta.

A produção superou os concorrentes Emilia Pérez (França), A Semente do Fruto Sagrado (Alemanha), A Garota da Agulha (Dinamarca) e Flow (Letônia). O longa francês, que venceu o Prêmio do Júri em Cannes 2024 e foi indicado a 13 categorias do Oscar, incluindo Melhor Filme, era considerado o favorito nos primeiros momentos da disputa, mas acabou envolvido em diversas polêmicas.

Torres também concorreu ao prêmio de Melhor Atriz, mas a estatueta ficou com a americana Mikey Madison, por Anora. Ainda assim, a noite foi de celebração para o cinema brasileiro. Mais cedo, a atriz apareceu segurando a estatueta do Oscar e brincou nas redes sociais: “Ainda estamos aqui comemorando”, escreveu.

A jornada de Ainda Estou Aqui

Dirigido por Walter Salles, Ainda Estou Aqui estreou no Festival de Veneza, em setembro do ano passado, com dez minutos de aplausos e rapidamente se tornou um dos destaques do evento.

‌



O filme ganhou o Leão de Prata de Melhor Roteiro e se consolidou como o principal candidato para representar o Brasil no Oscar. A escolha oficial aconteceu em dezembro, já com a campanha internacional da Sony Pictures a todo vapor.

O ponto de virada, no entanto, foi a surpreendente vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro como Melhor Atriz Dramática. O prêmio atraiu atenção para o longa e pavimentou o caminho para suas três indicações ao Oscar.

‌



Eunice Paiva

Ainda Estou Aqui, baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, conta a história de Eunice Paiva, mãe do autor e esposa do engenheiro e ex-deputado federal Rubens Paiva, morto pela ditadura militar em janeiro de 1971.

Dona de casa em uma família de classe média no Rio de Janeiro, Eunice precisa se reinventar para cuidar dos cinco filhos enquanto busca informações sobre o marido, que desapareceu após ser levado de casa pelo Exército para prestar depoimento.

‌



Além de Fernanda Torres, o elenco conta com Selton Mello (como Rubens Paiva) e Fernanda Montenegro (como Eunice na fase mais velha).

Sucesso de bilheteria

O filme estreou nos cinemas brasileiros no dia 7 de novembro e rapidamente se tornou um sucesso de bilheteria. Mais de 5 milhões de espectadores assistiram à produção, resultando em uma arrecadação superior a R$ 100 milhões.