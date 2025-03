Mikey Madison supera Fernanda Torres e frustra os brasileiros ao ganhar o Oscar de Melhor Atriz Protagonista de ‘Anora’ levou a estatueta dourada para casa, para desgosto nacional em meio ao Carnaval Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 03/03/2025 - 00h37 (Atualizado em 03/03/2025 - 00h37 ) twitter

Mikey Madison em cena de 'Anora' Divulgação

Vinte e seis anos após Fernanda Montenegro perder o Oscar de Melhor Atriz para Gwyneth Paltrow, o Brasil sofre uma nova decepção nesta categoria. Fernanda Torres, de Ainda Estou Aqui, perdeu na noite deste domingo (2) o prêmio de Melhor Atriz para Mikey Madison, de Anora.

Ainda Estou Aqui, entretanto, não vai sair do Oscar de mãos abanando. O longa dirigido por Walter Salles faturou a estatueta de Melhor Filme Internacional, a primeira da história do Brasil.

Madison, com uma interpretação ousada e divertida, era uma das favoritas ao prêmio, já que havia faturado o Bafta de Melhor Atriz. Ela também aproveitou a onda a favor de Anora na reta final da corrida.

Além de Fernanda Torres, Mikey Madison superou Demi Moore (A Substância), Karla Sofia Gascón (Emilia Pérez) e Cynthia Erivo (Wicked).

‌



A caminhada de Fernanda Torres até o Oscar

Dirigido por Walter Salles, Ainda Estou Aqui estreou no Festival de Veneza, em setembro do ano passado, com dez minutos seguidos de aplausos, e se tornou um dos favoritos do festival.

A atuação de Fernanda Torres foi bastante elogiada, mas ela acabou perdendo o prêmio para Nicole Kidman, de Babygirl.

‌



O ponto de virada, no entanto, foi a surpreendente vitória da brasileira no Globo de Ouro como melhor atriz dramática. O resultado arrebanhou interesse internacional e pavimentou o caminho para as três indicações ao Oscar.

Por que Fernanda Torres não ganhou o Oscar

Ainda Estou Aqui, baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, conta a história de Eunice Paiva, mãe do autor e mulher do engenheiro e ex-deputado federal Rubens Paiva, morto pela ditadura militar em janeiro de 1971.

‌



Dona de casa de uma família de classe média no Rio de Janeiro, ela precisa se reinventar para cuidar dos cinco filhos enquanto busca informações sobre o marido, que sumiu ao ser levado do próprio lar pelo Exército para prestar depoimento.

Fernanda Torres tem uma atuação sublime. Sem exageros, ela consegue mostrar a dor e a força de Eunice pelo olhar. Isso fica resumido na cena da sorveteria (quem viu o filme sabe qual é), que é arrebatadora.

Entretanto, pesou o fato da atuação de Fernanda ser em português. Até hoje, apenas duas atrizes ganharam o Oscar em produções não faladas em inglês: Sophia Loren por Duas Mulheres, em 1962, e Marion Cotillard por Piaf - Um Hino ao Amor, em 2008.

Outro problema para Fernanda foi uma exposição menor de Ainda Estou Aqui em relação aos concorrentes.

Boa parte dos votantes só viram o filme na reta final da corrida, o que prejudicou a presença da brasileira em algumas premiações pré-Oscar, fazendo com que Demi Moore e Mikey Madison dividissem os principais prêmios.

Por que Mikey Madison ganhou o Oscar

Outro motivo que fez Fernanda Torres ficar sem o Oscar foi a atuação incrível de Mikey Madison em Anora. A atriz, de 25 anos, tem no filme de Sean Baker o melhor momento de sua longa carreira.

Nele, ela interpreta Ani, uma stripper que parece viver um conto de fadas ao encontrar o milionário russo Ivan (Mark Eydelshteyn). Mas logo ela vai percebe que esse conto não passa de um pesadelo.

Anora é o primeiro filme em que Mikey pode mostrar o seu talento. Até agora ela era conhecida por papéis coadjuvantes em Era Uma Vez em... Hollywood e Pânico.

