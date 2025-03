‘Ainda Estou Aqui’ ganha como Melhor Filme Internacional e conquista feito histórico: o 1º Oscar para o Brasil Longa dirigido por Walter Salles e com Fernanda Torres no elenco teve campanha impecável Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 02/03/2025 - 23h56 (Atualizado em 03/03/2025 - 00h47 ) twitter

O Oscar é nosso! O diretor Walter Salles exibe a estatueta do Oscar após 'Ainda Estou Aqui' ganhar o prêmio como Melhor Filme Internacional REUTERS

A noite deste domingo (2) é histórica para o cinema brasileiro 🎥! Pela primeira vez uma produção do país ganhou um Oscar. Ainda Estou Aqui faturou a estatueta dourada de Melhor Filme Internacional na cerimônia realizada no Dolby Theater, em Los Angeles, nos EUA.

“É uma honra receber isso. Esse Oscar vai para uma mulher que depois de uma perda tão grande em um regime autoritário, decidiu não se dobrar, não desistir. É para Eunice Paiva! E é para Fernanda Torres e Fernanda Montenegro”, disse o diretor Walter Salles no discurso de agradecimento.

O Brasil já havia concorrido nesta categoria outras quatro vezes. O Pagador de Promessas (1963), O Quatrilho (1996), O que É Isso, Companheiro? (1998) e Central do Brasil (1999), entretanto, saíram derrotados.

Para ficar com o Oscar em 2025, Ainda Estou Aqui superou Emilia Pérez (França), A Garota da Agulha (Dinamarca), A Semente do Fruto Sagrado (Alemanha) e Flow (Letônia).

‌



O filme brasileiro ainda disputou outras duas categorias. Fernanda Torres perdeu o prêmio de Melhor Atriz para Mikey Madison, de Anora, e Ainda Estou Aqui não ficou com o Melhor Filme, que também foi para Anora.

A caminhada até o Oscar

Dirigido por Walter Salles, Ainda Estou Aqui estreou no Festival de Veneza, em setembro do ano passado, quando recebeu dez minutos de aplausos e se tornou um dos favoritos do festival.

‌



Na premiação, ganhou o Leão de Prata de Melhor Roteiro se credenciou como o favorito a representar o Brasil no Oscar. A escolha oficial aconteceu em dezembro, já com a campanha internacional realizada pela Sony Pictures a todo vapor.

O ponto de virada, no entanto, foi a surpreendente vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro como melhor atriz dramática. O resultado levou interesse ao filme e pavimentou o caminho para as três indicações ao Oscar.

‌



Eunice Paiva

Ainda Estou Aqui, baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, conta a história de Eunice Paiva, mãe do autor e mulher do engenheiro e ex-deputado federal Rubens Paiva, morto pela ditadura militar em janeiro de 1971.

Dona de casa em uma família de classe média no Rio de Janeiro, ela precisa se reinventar para cuidar dos cinco filhos enquanto busca informações sobre o marido, que sumiu ao ser levado pelo Exército para prestar depoimento.

Além de Fernanda Torres, estão no elenco Selton Mello (como Rubens Paiva) e Fernanda Montenegro (a versão mais velha de Eunice).

Sucesso de bilheteria

O filme estreou nos cinemas brasileiros no dia 7 de novembro e virou um sucesso de bilheteria. Mais de 5 milhões de espectadores o viram, o que rendeu uma bilheteria acima de R$ 100 milhões.

