A Era do Gelo 6 será uma "jornada sentimental", diz ator Filme está agendado para 2026

Ator de A Era do Gelo

Anunciado oficialmente na D23 Brasil, A Era do Gelo 6 está em desenvolvimento na Walt Disney Studios, e de acordo com John Leguizamo (John Wick: De Volta ao Jogo), a equipe por trás do filme irá justificar sua existência.

