Coyote Vs. Acme | James Gunn celebra confirmação de estreia nos cinemas Chefe da DC Studios é produtor e co-roteirista do filme

Coyote Vs. Acme | James Gunn celebra confirmação de estreia nos cinemas

Antes de assumir a chefia da DC Studios, James Gunn estava empenhado em retomar a franquia Looney Tunes nos cinemas com Coyote Vs. Acme (2026). Por esse motivo, a recente mudança de comando na Warner teve um gosto agridoce para o cineasta, pois, ao mesmo tempo em que foi promovido a líder de uma das maiores marcas da empresa, seu trabalho mais recente como produtor foi arquivado. Esse problema, no entanto, está sendo resolvido graças à Ketchup Entertainment.

