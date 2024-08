Descubra a intrigante origem de Shadow em Sonic Sonic 3: O Filme, chega aos cinemas em dezembro, e com ele veremos a chegada do grande rival do ouriço azul: Shadow. O post Sonic |...

O Vício|Do R7 29/08/2024 - 19h11 (Atualizado em 29/08/2024 - 19h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌