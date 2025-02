É Assim Que Acaba 2? Apesar de polêmicas, Brandon Sklenar espera por sequência Ator não descartaria convite para retornar em um segundo filme O post É Assim Que Acaba 2? Apesar de polêmicas, Brandon Sklenar espera... O Vício|Do R7 24/02/2025 - 07h25 (Atualizado em 24/02/2025 - 07h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brandon Sklenar É Assim Que Acaba

Brandon Sklenar, um dos interesses amorosos de Blake Lively em É Assim Que Acaba, não descartaria um convite para uma sequência do drama, mesmo após a série de polêmicas envolvendo o filme.

Para saber mais sobre as declarações de Brandon Sklenar e as polêmicas em torno do filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Um Completo Desconhecido | Timothée Chalamet têm vitória histórica no SAG

Vencedores do SAG-Awards 2025 são anunciados

Marvel trabalha ativamente em filme dos X-Men, diz produtor