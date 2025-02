Prime Video fecha grande acordo com a Lionsgate nos EUA Serviço de streaming terá amplo acesso ao catálogo do estúdio O post Prime Video fecha grande acordo com a Lionsgate nos EUA apareceu... O Vício|Do R7 29/01/2025 - 15h07 (Atualizado em 29/01/2025 - 15h07 ) twitter

O Amazon Prime Video e a Lionsgate fecharam um acordo plurianual para a exibição de filmes. Como parte do novo acordo, o Amazon Prime Video terá uma janela de exibição exclusiva antecipada após a janela de exibição exclusiva de primeira exibição da STARZ, começando com os lançamentos nos cinemas da Lionsgate em 2026, disponíveis para clientes dos Estados Unidos, um pacote de filmes da programação de 2025 e um compromisso de licenciamento de filmes e programas de TV da biblioteca, de acordo com o Deadline.

