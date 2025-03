Rainha do carisma: os 7 momentos em que Fernanda Torres brilhou na campanha pelo Oscar Trajetória até o tapete vermelho envolveu entrevistas marcantes, premiações inéditas e looks marcantes Cinema|Do R7 01/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/03/2025 - 02h00 ) twitter

No domingo (2), Fernanda estará no Teatro Dolby, em Los Angeles, Califórnia, para concorrer ao Oscar de Melhor Atriz Reprodução/Redes Sociais

Na campanha pelo Oscar, Fernanda Torres chamou atenção não apenas por sua atuação em “Ainda Estou Aqui”, mas também pela forma leve e irreverente com que navegou pela temporada de premiações. Em entrevistas e encontros com estrelas de Hollywood, a atriz brasileira se destacou pelo humor afiado e pela autenticidade, garantindo espaço nos holofotes além da disputa pela estatueta.

Com declarações espontâneas e muito carisma, Fernanda foi uma das personalidades mais comentadas do período. A presença marcante da brasileira também rendeu momentos memoráveis e reforçou sua imagem não apenas como uma artista talentosa, mas como alguém que imprime personalidade em tudo o que faz.

Neste domingo (2), Fernanda estará no Teatro Dolby, em Los Angeles, Califórnia, para concorrer ao Oscar de Melhor Atriz. Enquanto a grande noite não chega, relembre sete momentos em que a brasileira brilhou e deixou sua marca na temporada de premiações.

Globo de Ouro

Logo no começo do ano, Fernanda fez história no Globo de Ouro. A intérprete de Eunice Paiva se tornou a primeira brasileira a vencer o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama. Torres bateu concorrentes de peso, como Angelina Jolie por “Maria Callas” e Nicole Kidman por “Babygirl“.

‌



No discurso de vitória, ela agradeceu ao diretor Walter Salles, ao marido Andrucha Waddington e aos filhos. Surpresa, Fernanda começou dizendo: “Meu Deus, eu não preparei nada, não sabia se estava pronta. Este foi um ano extraordinário para as atrizes. Há tantas aqui que eu admiro profundamente.”

Entrevista com Jimmy Kimmel

Fernanda também marcou presença no programa de entrevistas de Jimmy Kimmel, um dos principais comediantes e apresentadores dos Estados Unidos.

‌



No programa, a atriz brilhou mais uma vez, arrancando diversas risadas da plateia com divertidos relatos sobre sua vida e o momento que está vivendo após a aclamada repercussão de “Ainda Estou Aqui”.

Ao longo da conversa, a brasileira contou como viajou com sua estatueta do Globo de Ouro na mala de mão, falou sobre a relação com a mãe, Fernanda Montenegro, e ainda alfinetou de forma sutil os EUA – fazendo a plateia gargalhar.

‌



Capa de revista

Fernanda Torres ainda estampou a edição anual de Arte & Filme da revista americana Cultured. A estrela foi descrita na reportagem como “a queridinha de Hollywood”, além de comentar sobre a carreira e expectativas para premiações.

“Eu não gosto de criar expectativas. Sempre que me preparo para o pior, coisas boas acontecem”, disse Torres à revista.

Look marcante

Os looks de Fernanda Torres na divulgação de “Ainda Estou Aqui” pelo mundo todo também chamaram a atenção por serem clássicos, elegantes e muito estilosos.

Com o styling de Antonio Frajado, Fernanda veste looks de designers nacionais e internacionais que são, na maioria das vezes, minimalistas, com tons sóbrios.

O vestido de Fernanda para o Globo de Ouro que levou a internet à loucura tinha recortes nas costas e uma fenda lateral, que foi equilibrada com mangas longas e gola alta.

Presença no Bafta

Fernanda Torres prestigiou o Bafta 2025, principal premiação britânica de cinema que teve “Ainda Estou Aqui” disputando na categoria de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa.

A atriz, esbanjando beleza no tapete vermelho, foi exaltada pelos internautas.

“Chiquérrima! O que estou amando é que a Fernanda está mostrando que dá para vestir todas as grifes, sendo realmente elegante e não extravagante”, disse um.

“Somente amando todos os looks da Fernanda”, afirmou outra.

“Como pode uma beleza assim, tão natural? Maravilhosa e impecável”, destacou uma terceira.

O filme brasileiro acabou não conquistando o prêmio, perdendo para “Emília Perez”, do cineasta Jacques Audiard.

Resposta sincera

Ao longo da corrida pelo Oscar, Fernanda concedeu uma entrevista para a revista Vanity Fair e falou sobre a importância da reinvenção na carreira.

“Para ser um artista moderno hoje em dia, você tem que estar vivo em muitos lugares para sobreviver. Se você continuar esperando por um convite para um filme ou o que quer que seja, você morrerá sentado. Você precisa se reinventar o tempo todo. Então, é muito bom envelhecer. É um fato muito bom de envelhecimento. Eu sobrevivi com a geração jovem porque eu virei meme. Meus memes no Brasil eram como uma febre. Eu tenho muito orgulho deles”, disse.

Fernanda também deu sua opinião sobre ser considerada ‘nepo baby’, que se refere a pessoas que se beneficiam do sucesso dos pais. “Hoje em dia, neste mundo mesquinho em que vivemos, somos chamados de nepo babies. Mas estamos falando de uma tradição, a família do circo, e isso é algo bonito. É um trabalho que você pode aprender observando, imitando, vivendo em um ambiente. É como os médicos. Mas não, hoje em dia eles decidiram que somos nepo babies. O mundo está muito bobo”, afirmou.

Vilã de 007

A estrela também afirmou que gostaria de integrar o elenco da franquia 007. A atriz de 59 anos destacou que a trajetória nas telinhas brasileiras não se dissocia da carreira internacional.

“Não separo minha carreira no Brasil da carreira internacional. Uma carreira é feita de bons filmes, peças e televisão. Adoraria fazer um filme de ação, assim como adoraria participar de um filme de arte europeu”, declarou em entrevista à Variety.

A atriz mencionou que, caso fosse convidada para um filme do agente James Bond, gostaria de interpretar uma vilã. “Adoraria ser a secretária de um vilão de James Bond e apenas dizer: ‘ele está esperando por você na outra sala, Sr. Bond’. É isso. Esse é o meu sonho. Só esse diálogo. É tudo o que eu quero fazer”, afirmou.