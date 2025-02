Grandioso! ‘Ainda Estou Aqui’ se torna a maior bilheteria de um filme brasileiro nos EUA

É do Brasil! Continuando o sucesso avassalador de ‘Ainda Estou Aqui’, o filme acaba de bater outro recorde: é a maior bilheteria de uma produção brasileira nos Estados Unidos. "Um filme brasileiro não conseguia isso há 20 anos, quem conseguiu lá atrás foi ‘Central do Brasil’", relembrou Keila Jimenez. Além do sucesso em terras americanas, o longa-metragem de Walter Salles já passou a casa dos R$ 162 milhões de faturamento global. E ainda: Fernanda Torres arrasou no look para o jantar em homenagem aos indicados ao Oscar e posou ao lado de Ariana Grande, Cynthia Erivo e Mikey Madison, que também estão concorrendo à categoria de Melhor Atriz.