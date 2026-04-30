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Keila Jimenez - Blogs

Camila Coelho fica 16 anos sem falar com o pai e relembra ausência no casamento

Influenciadora contou que a briga familiar foi tão intensa que o pai não esteve presente em um dos momentos mais importantes da sua vida

Keila Jimenez|Do R7

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Camila Coelho emocionou ao contar que ficou quase 16 anos afastada do pai após uma briga intensa. O rompimento foi tão sério que ele não compareceu ao seu casamento, o que a levou a acreditar, na época, que não precisava mais da presença dele em sua vida. 


 Com o passar dos anos, a influenciadora decidiu dar um novo significado à história e buscou o perdão. Ao visitar o pai, encontrou abertura para recomeçar e hoje, os dois mantêm uma relação próxima, com ele presente também na vida do neto. Camila afirma que o perdão foi essencial para sua cura pessoal.

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