Alexandre Correa joga indireta para Ana Hickmann após ser condenado por calúnia

Entretê Spinoff |Do R7

(Instagram/Reprodução) No mesmo dia em que foi condenado por caluniar Edu Guedes, apresentador e atual marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa surpreendeu ao reagir com deboche, e não arrependimento. Neste domingo (15), o empresário publicou em seu Instagram uma montagem feita por inteligência artificial, fingindo ser a apresentadora, e lançou uma sequência de frases que parecem um recado direto à ex-mulher.

Para saber mais sobre essa polêmica e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretê Spinoff.

Leia Mais em Entretê Spinoff: