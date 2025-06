Ex-BBB Paulo André assume namoro com mãe de seu filho após quatro anos Ex-BBB Paulo André assume namoro com mãe de seu filho após quatro anos Entretê Spinoff|Do R7 13/06/2025 - 10h57 (Atualizado em 13/06/2025 - 10h57 ) twitter

O Dia dos Namorados foi especial para Paulo André e Thays Andreata. O EX-BBB e ginasta assumiu o namoro através das redes sociais após idas e vindas. Paulo André e Thays voltaram a se reaproximar em 2024, quando fãs mais atentos notaram que a jovem aparecia com frequência cada vez maior nas redes sociais do atleta. A reaproximação, no entanto, começou ainda no ano passado, quando Thays foi ao aeroporto se despedir de Paulo André antes de sua viagem para as Olimpíadas de Paris. Para saber mais sobre essa história emocionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretê Spinoff. Leia Mais em Entretê Spinoff: Francisco Gil surge com Preta Gil e emociona seguidores

