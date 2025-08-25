Big Time Rush volta ao Brasil com turnê In Real Life Worldwide Tour A nostalgia está mais em alta do que nunca A boyband americana Big Time Rush está de volta aos palcos e promete shows com surpresas... Entretetizei|Do R7 25/08/2025 - 16h20 (Atualizado em 25/08/2025 - 16h20 ) twitter

A nostalgia está mais em alta do que nunca. A boyband americana Big Time Rush está de volta aos palcos e promete shows com surpresas e hits que marcaram gerações. A turnê In Real Life Worldwide Tour, que começou em julho de 2025 nos Estados Unidos, agora se estende para novos destinos em 2026: México, América do Sul, Austrália, Havaí e Emirados Árabes Unidos, onde o grupo se apresenta pela primeira vez.

Não perca a chance de saber mais sobre essa turnê incrível e todos os detalhes dos shows no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

