Confira a data de estreia de Kygo: Back at the Bowl
Espetáculo do artista Kygo chega aos cinemas em setembro Kygo: Back at the Bowl é um registro da apresentação do artista Kygo no Hollywood...
Espetáculo do artista Kygo chega aos cinemas em setembro Kygo: Back at the Bowl é um registro da apresentação do artista Kygo no Hollywood Bowl e conta com a direção de Sam Wrench, produtor de Taylor Swift: The Eras Tour (2023) e Billie Eilish Live at the O2 (2023). A estreia mundial nos cinemas será no dia 26 de setembro.
Espetáculo do artista Kygo chega aos cinemas em setembro Kygo: Back at the Bowl é um registro da apresentação do artista Kygo no Hollywood Bowl e conta com a direção de Sam Wrench, produtor de Taylor Swift: The Eras Tour (2023) e Billie Eilish Live at the O2 (2023). A estreia mundial nos cinemas será no dia 26 de setembro.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e fique por dentro de todos os detalhes sobre este espetáculo imperdível!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e fique por dentro de todos os detalhes sobre este espetáculo imperdível!
Leia Mais em entretetizei:
Leia Mais em entretetizei: