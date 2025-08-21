Logo R7.com
Confira a data de estreia de Kygo: Back at the Bowl

Kygo: Back at the Bowl é um registro da apresentação do artista Kygo no Hollywood Bowl e conta com a direção de Sam Wrench, produtor de Taylor Swift: The Eras Tour (2023) e Billie Eilish Live at the O2 (2023).

Pôster Kygo: Back at the Bowl entretetizei

Espetáculo do artista Kygo chega aos cinemas em setembro Kygo: Back at the Bowl é um registro da apresentação do artista Kygo no Hollywood Bowl e conta com a direção de Sam Wrench, produtor de Taylor Swift: The Eras Tour (2023) e Billie Eilish Live at the O2 (2023). A estreia mundial nos cinemas será no dia 26 de setembro.

