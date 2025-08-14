Tudo Sob Controle: K-drama gravado no Brasil chega ao streaming Com quatro episódios filmados em São Paulo, Tudo Sob Controle marca a estreia da Samsung como produtora audiovisual Tudo Sob Controle... Entretetizei|Do R7 14/08/2025 - 14h39 (Atualizado em 14/08/2025 - 14h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

entretetizei

Com quatro episódios filmados em São Paulo, Tudo Sob Controle marca a estreia da Samsung como produtora audiovisual.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro entretetizei e descubra todos os detalhes dessa nova produção!

Leia Mais em entretetizei:

Especial | O aconchego silencioso do cinema japonês

A infância como lente para a dor: A Ciência das Coisas Frágeis em destaque no Sarangbang Podcast

Humor, sinceridade e fofoca: veja o que rolou na coletiva de imprensa de Uma Mulher sem Filtro