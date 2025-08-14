Logo R7.com
Tudo Sob Controle: K-drama gravado no Brasil chega ao streaming

Com quatro episódios filmados em São Paulo, Tudo Sob Controle marca a estreia da Samsung como produtora audiovisual Tudo Sob Controle...

Entretetizei|Do R7

Com quatro episódios filmados em São Paulo, Tudo Sob Controle marca a estreia da Samsung como produtora audiovisual.

