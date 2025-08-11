Logo R7.com
Ulaş Tuna Astepe e Deniz Baysal protagonizam a nova dizi Taşacak Ha Bu Deniz (Este Mar Vai Transbordar)

Tradição, paixão e conflitos em Taşacak Ha Bu Deniz, nova novela turca ambientada no Mar Negro Os atores Ulaş Tuna Astepe e Deniz Baysal...

Tradição, paixão e conflitos em Taşacak Ha Bu Deniz, nova novela turca ambientada no Mar Negro. Os atores Ulaş Tuna Astepe e Deniz Baysal estão praticamente confirmados para os papéis principais da nova novela turca Taşacak Ha Bu Deniz (tradução livre: Este Mar Vai Transbordar). A produção, ambientada na região do Mar Negro, promete uma trama repleta de emoções e tradições locais.

