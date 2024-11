Adriano Toloza estreia novo filme com Mateus Solano: ‘Privilégio’ Ator está no elenco de Madame Durocher, que chega aos cinemas em novembro Famosos e TV|Do R7 17/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 17/11/2024 - 02h00 ) twitter

Adriano Toloza interpreta Guilherme no filme Madame Durocher Divulgação

Adriano Toloza, de Reis, está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil com Madame Durocher, filme dirigido por Dida Andrade e Andradina Azevedo. Estrelado por nomes como Sandra Corveloni, Mateus Solano e falado também em francês, o filme conta a história da primeira mulher a receber o título de parteira no país e a ser reconhecida como membro da Academia Imperial de Medicina no século XIX.

Na produção, Adriano Toloza vive Guilherme, personagem disposto a atrapalhar a vida da protagonista. E, em suas redes sociais, o ator compartilhou algumas imagens do filme além de agradecer à equipe.

“No filme dou vida a Guilherme, um homem que será um grande problema na vida da protagonista Marie Du Rocher, maravilhosamente interpretada por Sandra Corveloni e Jeanne Boudier. Tive o privilégio de ter um time maravilhoso ao meu lado! Obrigado a todos, especialmente aos meus diretores pela confiança em mais um projeto juntos”.

Confira a publicação: