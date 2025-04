Arlindo Cruz internado; veja o que se sabe sobre o estado de saúde do cantor Sambista sofreu um AVC hemorrágico em 2017 e, desde então, apresenta um quadro clínico delicado Famosos e TV|Do R7 30/04/2025 - 16h23 (Atualizado em 30/04/2025 - 16h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Arlindo Cruz passou por mais de dez cirurgias desde o AVC, segundo a família Reprodução/Redes Sociais

O sambista Arlindo Cruz, de 66 anos, está internado com pneumonia no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do hospital Barra D’Or, na zona oeste do Rio de Janeiro. A internação foi confirmada na terça-feira (29) pela assessoria do cantor. Segundo o boletim médico, ele está estável e passa por exames.

O estado de saúde do músico requer atenção devido ao histórico clínico. Em março de 2017, Arlindo sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico em casa. Desde então, apresenta sequelas que comprometem a fala e a locomoção, além de ter passado por mais de dez cirurgias. Após o AVC, Arlindo permaneceu quase um ano e meio hospitalizado.

Nos anos seguintes, Arlindo passou por novas internações. Em 2023, foi diagnosticado com caxumba bacteriana e ficou cerca de 20 dias no hospital. Em 2024, foi tratado por uma infecção pulmonar e recebeu alta após o uso de antibióticos intravenosos.

A família acompanha de perto o tratamento. A esposa do cantor, Babi Cruz, compartilha informações sobre a recuperação. O tratamento inclui o uso de óleo à base de cannabis medicinal, aplicado como parte da reabilitação física e neurológica. Segundo relatos da família, foram observados avanços na cognição.

‌



A filha do cantor, Flora Cruz, divulgou nas redes sociais que o pai está sob cuidados médicos e agradeceu as mensagens recebidas. Ela pediu respeito ao momento da família e informou que atualizações serão divulgadas pela assessoria.

Arlindo Cruz é autor de músicas como “O Show Tem Que Continuar” e “O Meu Lugar”. Em 2023, foi homenageado pela escola de samba Império Serrano com um enredo que abordou sua trajetória musical.

‌



O estado de saúde do cantor segue em monitoramento. Não há previsão de alta.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp