Arlindo Cruz é internado em hospital do RJ com pneumonia

Na última terça-feira (29), Arlindo Cruz foi levado para o hospital com quadro de derrame pleural, um acúmulo de líquido nos pulmões. Depois, o sambista, de 66 anos, foi diagnosticado com pneumonia. Segundo o último boletim médico, Arlindo está estável. Lembrando que, desde 2017, ele vive com as sequelas de um AVC — acidente vascular cerebral.



