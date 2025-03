Até Onde Ele Vai ganha primeiro trailer e data de estreia no Univer Vídeo Série inspirada em história real estreia no dia 4 de abril; saiba mais Famosos e TV|Do R7 20/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caio Vegatti intepreta Michael em Até Onde Ele Vai Reprodução/Univer Vídeo

Estrelada por Caio Vegatti, Até Onde Ele Vai já tem data de estreia. A partir de 4 de abril, o público vai poder acompanhar a história de Michael, com exclusividade, no Univer Vídeo.

O primeiro trailer da série já deu ao público um gostinho do que vem por aí na produção escrita por Raphaela Castro.

No vídeo publicado no perfil oficial da Seriella Productions, é possível embates entre os personagens de Caio Vegatti e Dani Ornellas, a Fátima, e também com Aldo Perrotta, o Oswaldo.

Assista:

Até Onde Ele Vai terá dez episódios e é escrita por Raphaela Castro. A série estreia dia 4 de abril no Univer Vídeo.