Bruce Willis faz 70 anos: diagnosticado com demência, ator vive recluso e quase não fala Astro de Hollywood recebe apoio da família e da ex-esposa Demi Moore desde que se aposentou das telas Famosos e TV|Do R7 19/03/2025 - 18h30 (Atualizado em 19/03/2025 - 18h30 )

Em vídeo nas redes sociais, Bruce Willis comemora o aniversário com uma dança ao lado de Demi Moore Reprodução/Instagram/rumerwillis

O ator Bruce Willis completa 70 anos nesta quarta-feira (19). Diagnosticado com afasia e demência, a estrela de Hollywood vive recluso em sua mansão em Los Angeles, Califórnia, nos EUA. Mas isso não impediu que a data fosse celebrada por sua família e a ex-esposa Demi Moore.

A atriz e o astro do filme “Duro de Matar” foram casados entre 1987 e 2000, e tiveram três filhas: Rumer, Scout e Tallulah. Após a separação, eles mantiveram um relacionamento amigável.

“Nós sempre seremos família, só que de maneiras diferentes. Para mim, isso nunca foi uma questão. Eu o visito porque é isso que você faz com quem você ama”, disse Moore em entrevista à revista norte-americana Variety.

Nesta quarta-feira (19), Rumer Willis publicou um vídeo nas redes sociais em que Demi Moore aparece dançando ao lado do ator. “Para o Rei... Te amo, papai. Feliz aniversário”, escreveu na legenda da publicação.

Como está Bruce Willis?

O ator foi diagnosticado com afasia em 2022. A condição provoca uma alteração da linguagem que dificulta a comunicação oral e escrita. Com isso, o ator resolveu se aposentar dos cinemas, uma vez que a afasia limitava a sua performance nas filmagens.

No ano seguinte, Bruce Willis foi diagnosticado com demência frontotemporal, que provoca mudanças de comportamento e de personalidade entre outros sintomas. Quem possui a condição pode se mostrar mais desinibido, impulsivo e ter comportamentos compulsivos, por exemplo.

“Bruce tem dias bons e dias ruins, mas nos últimos dois meses, houve muito mais dias ruins do que bons. Essa experiência uniu ainda mais a família inteira. Ninguém sabe quanto tempo Bruce tem, então eles estão aproveitando cada momento que têm com ele. Bruce tem cuidados 24 horas por dia, mas pelo menos um membro da família está sempre com ele”, afirmou uma fonte ligada à família para a revista US Weekly há alguns meses.

Cercado de apoio

Além de Demi Moore, o astro tem recebido apoio da esposa Emma Heming, de 46 anos, e suas filhas Mabel, de 12 anos, e Evelyn, de 10 anos.

‌



Nas redes sociais, Heming costuma compartilhar alguns registros do cotidiano de Bruce Willis. “Ele ainda é o mesmo homem incrível que sempre foi. Estamos aqui para ele, com muita gratidão”, escreveu em uma rede social.

Bruce Willis já trabalhou como segurança e investigador particular, antes de se tornar um ator consagrado. A fama veio com seu papel do detetive David Addison, na série “A Gata e o Rato” nos anos 1980. Com “Duro de Matar”, de 1988, veio a consagração. O filme rendeu quatro sequências e Willis passou a ser um dos principais nomes do gênero de ação.

