Demi Moore 'se consola' com muita batata frita após perder o Oscar Filha da atriz publicou a imagem logo após a cerimônia e chamou a mãe de 'minha vencedora' Famosos e TV|Do R7 03/03/2025 - 16h05 (Atualizado em 03/03/2025 - 16h06 )

Demi Moore concorreu ao prêmio de Melhor Atriz Reprodução/Instagram/buuski

A atriz Demi Moore era uma das favoritas ao prêmio de Melhor Atriz no Oscar 2025 por sua atuação em “A Substância”. Mas na noite de domingo (2), a estatueta foi para as mãos de Mikey Madison, por “Anora”. O que fazer? Chorar a “derrota”? Nada disso. A estrela decidiu se dar o prazer de devorar duas tigelas gigantes de batata frita.

A imagem divulgada no perfil de sua filha em uma rede social mostra a atriz sentada no chão, com seu cachorrinho no colo e comendo batata frita. O clique foi feito por Tallulah Willis, filha de Demi Moore com o ator Bruce Willis, um pouco depois do encerramento da cerimônia. Como legenda da foto, ela escreveu “minha vencedora”.

Depois do lanchinho, Tallulah e suas irmãs Rummer e Scout se juntaram à mãe na festa do Oscar realizada após a entrega dos prêmios.

A atriz entrou no Oscar pelo seu papel em “A Substância” após uma temporada de premiações de sucesso, conquistando prêmios em diversos eventos importantes, incluindo o Globo de Ouro, o Critics Choice Awards e o SAG Awards.

No filme, Moore interpreta Elisabeth Sparkle, uma ex-atriz que toma uma substância para se tornar uma versão mais jovem de si mesma, interpretada por Margaret Qualley.