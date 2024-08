Corpo de Silvio Santos, lenda da TV brasileira, é enterrado em cerimônia restrita em São Paulo Apresentador morreu aos 93 anos, no sábado (17), devido a uma broncopneumonia provocada pelo vírus H1N1 num hospital de SP Famosos e TV|Do R7 18/08/2024 - 09h13 (Atualizado em 18/08/2024 - 09h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Silvio Santos morreu devido a complicações de infecção pelo vírus H1N1 Reprodução/X @SBTonline

O corpo do apresentador Silvio Santos foi enterrado, por volta das 9h deste domingo (18), no Cemitério Israelita do Butantã, na zona oeste de São Paulo (SP). Familiares, amigos e personalidades da televisão brasileira se despediram da lenda da comunicação em uma cerimônia restrita.

Estiveram na despedida a Silvio Santos a família, amigos próximos e apresentadores, como Celso Portiolli, Cesar Filho e Thiago Abravanel.

A cerimônia seguiu as tradições judaicas, que não tem um velório. Conforme o costume, o corpo é despido e enrolado num pano chamado mortalha. O caixão permanece fechado o tempo todo.

A família recebe cumprimentos de amigos, parentes e familiares mais distantes. Em seguida, o caixão segue para o local do enterro. Não há flores sobre o caixão ou o túmulo. Usam-se pedras, usadas porque são duradouras e não morrem, como as flores. Depois, quando há pedras no local do enterro, há um sinal de que alguém foi visitar o túmulo.

‌



O formato do adeus a um dos pioneiros da televisão brasileira foi um pedido pelo próprio Silvio Santos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Morte de Silvio Santos

O apresentador morreu no sábado (17) aos 93 anos por causa de complicações de uma broncopneumonia causada pelo vírus H1N1. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, numa ala em que era tratado em isolamento total há uma semana.

‌



O SBT confirmou a morte em nota nas redes sociais: “Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar serão para sempre lembrados com muita gratidão. Descansa em paz que você sempre será eterno em nossos corações”, diz o comunicado.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5