'Dona Florinda', de Chaves, faz homenagem, destaca o legado e faz pedido a Silvio Santos Florinda Meza disse que apresentador 'ficará para sempre no coração do Brasil' e envia abraço a protagonista da série, morto em 2014



Atriz que fez Dona Florinda, em Chaves, fez homenagem a Silvio Santos, que morreu no sábado Reprodução/X @FlorindaMezaCH – 18.08.2024

A atriz Florinda Meza, que ficou famosa no Brasil ao interpretar a personagem Dona Florinda, de Chaves, prestou uma homenagem neste domingo (18) ao apresentador Silvio Santos, que morreu no sábado por causa de uma broncopneumonia causada pelo vírus H1N1 em São Paulo (SP).

Meza disse que Silvio Santos abriu “a porta da alegria aos meus amados brasileiros com os programas Chespirito [Chaves, no Brasil]”. Em seguida, disse que o comunicador deixa um legado, que “ficará para sempre no coração do Brasil e no meu”.

A atriz ainda fez um pedido inusitado: “Adeus, amigo e por favor dê um abraço no meu Rober”. Meza foi casada com Roberto Bolaños, que interpretava o próprio Chaves, que morreu em 2014.

O corpo de Silvio Santos está no Cemitério Israelita do Butantã, na zona oeste de São Paulo, desde o começo da tarde de sábado (17). A família informou que o apresentador desejava que o velório não fosse aberto ao público e que fosse direto do hospital para o cemitério. Não há horário para o enterro.