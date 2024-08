Nunca houve alguém como Silvio Santos Comunicador faleceu ontem em São Paulo aos 93 anos Flavio Ricco|Flavio RiccoOpens in new window 18/08/2024 - 00h07 (Atualizado em 18/08/2024 - 00h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Silvio Santos Divulgação

O Brasil foi sacudido ontem com a notícia sobre a morte de Silvio Santos, 93, apresentador e dono do SBT, depois de ficar internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 1º de agosto, em decorrência de uma broncopneumonia após uma infecção de H1N1.

Como não poderia ser diferente, por tudo que representou, todas as emissoras de televisão e demais veículos de comunicação abriram espaço na programação para noticiar o adeus de Silvio Santos, nome artístico de Senor Abravanel. Em outros países não foi diferente.

Políticos, donos de TV, artistas, gente comum, todos se sensibilizaram com a morte do comunicador, que já estava fora do ar há quase dois anos, desde que gravou o último programa no SBT, em setembro de 2022. Por alguma razão, ele não teve uma despedida oficial e também não anunciou a aposentadoria publicamente.

Havia, sim, reduzido o ritmo na época da pandemia de Covid-19 e foi parando com as gravações, até passar o comando em definitivo para a filha Patrícia Abravanel. Ainda assim, ninguém admitia a aposentadoria do nosso herói.

‌



A verdade é que nunca houve alguém como Silvio Santos, considerado por muitos o maior apresentador da televisão brasileira em todos os tempos e também um visionário.

De origem humilde a um dos maiores da história, percebeu, com décadas de antecedência, que era possível desenvolver uma programação voltada para as classes C e D e se dar bem com a proposta. Sempre ficou na contramão dos concorrentes.

‌



Assim, quando que alguém poderia imaginar que um simples camelô se tornaria dono de uma das principais redes de emissoras do mundo?! Que isso pudesse acontecer no Brasil?! Parece até roteiro de filme americano. De Hollywood.

Mas aconteceu aqui, no nosso país, e faz a gente acreditar nos sonhos. Silvio tinha o sonho de ser dono de televisão e conseguiu. Aliás, conseguiu muito mais.

‌



Sua partida provocou um fenômeno raro: ontem, não havia Globo, Record, Band... Foi formada a Rede Silvio Santos. Uniu o Brasil.

Como apresentador, ele deixa a programação de domingo como um de seus grandes legados. Por tudo que realizou, a sensação é que parecia alguém da família do brasileiro nesse dia.

E como não lembrar do seu papel na campanha Teleton? Mudou milhares de vidas.

Dessa forma, não seria exagero afirmar que, quem morreu ontem, foi Senor Abravanel. Silvio Santos vai viver para sempre, eternamente nas lembranças de fãs, familiares e amigos.

Passo seguinte, acompanhar como o SBT irá seguir, a partir de agora, sem ele no comando, e desejar sucesso para sua família.

O legado continua vivo.

Cinebiografia

Em 12 de setembro chegará aos cinemas “Silvio”, sobre a trajetória de Silvio Santos, com Rodrigo Faro interpretando o agora saudoso apresentador.

“Será uma grande homenagem pra ele, um profissional que amava e respeitava o público como ninguém”, declarou Faro.

Mudança

Em comunicado à imprensa, a Record informou ontem, que em virtude da morte do apresentador e empresário Silvio Santos, a estreia dos programas de Rachel Sheherazade e Tom Cavalcante foi adiada.

“Domingo Record” e “Acerte ou Caia!” serão lançados no dia 25 de agosto.

Erika Januza e Grazi nos bastidores de Dona Beja João Villa

Dona Beja

A produtora Floresta continua trabalhando na pós-produção da novela “Dona Beja”, estrelada por Grazi Massafera.

Uma estreia que deverá acontecer em 2025 ou 2026.

“Beleza Fatal”, como se sabe, recebeu prioridade e entrará no ar em janeiro.

Escalas

A apresentadora Gabriela Di França, da Rede TV!, está de férias até o dia 24, e, durante esse período, Stella Freitas fica à frente do “Leitura Dinâmica”.

O âncora do “Rede TV News”, Augusto Xavier, também está em recesso até a mesma data, com Willian Kury assumindo a sua função temporariamente.

Expectativa

O Disney+ vive a expectativa para estreia da série “Vidas Bandidas” no próximo dia 21.

Afinal, a protagonista é ninguém menos que Juliana Paes.

Festival

Contagem regressiva para a 28ª edição do Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2024.

No total, serão exibidas 66 obras, de 15 países, de 5 a 11 de setembro. As exibições dos filmes acontecerão no CineShow Beiramar Shopping.

Cinquenta vezes

Além das redes sociais, acredita que esse depoimento do casal Nicolas Prattes e Sabrina Sato, sobre assuntos de quatro paredes, se tornou um dos mais comentados entre o pessoal das novelas da Globo?

Teve gente, na base da brincadeira, que até relacionou o episódio à fama de um conhecido cantor, o Naldo Benny. Vai saber!

Nicole Orsini e Cléo Faria Desirée do Valle

Concluído

Nicole Orsini e Cléo Faria, que interpretam respectivamente Berenice e Brisa, de “Detetives do Prédio Azul”, finalizaram no Rio de Janeiro os trabalhos do quarto longa da franquia, “D.P.A. 4 - O Filme”.

Após se despedir da personagem na série, Nicole participa da produção com Cléo, que estreia nas telonas com a sua curiosa e bagunceira feiticeira.

Franquia

“D.P.A. 4″ tem direção de Mauro Lima e é baseado no sucesso do Canal Gloob, criado e escrito por Flávia Lins e Silva, que também assina o roteiro com João Costa Van Hombeeck e Teresa Cris Tavares.

Estreia marcada para 2025.

Documentário

Já em fase de captação, “Ecos” é o novo trabalho da Hdaniel Studio, documentário que irá explorar a conexão entre música e esporte, retratando a experiência sensorial de atletas que – por meio de batidas e melodias – são impulsionados a alcançar feitos extraordinários.

“Ecos” também mergulha na ciência por trás dessa conexão.

Qualidade

As primeiras cenas da série “Estranho Amor”, segundo quem teve acesso, chamam atenção pela qualidade e trabalho de interpretação do elenco.

Adriano Garib, Juliana Knust, Juliana Silveira e Jackson Antunes estão entre os destaques. Capricho também na trilha sonora. Estreia prevista para este semestre.

Raul

A série “Metamorfose Ambulante”, sobre a trajetória de Raul Seixas, está inteiramente filmada e apenas aguardando definições para lançamento no Globoplay.

Ravel Andrade vive o protagonista, enquanto Johnnas Oliva interpreta Roberto Menescal.

João Pedro Zappa também está no elenco. Ao que tudo indica, estreia em 2025. A produção é da O2 Filmes.

Enzo Vogrincic Carlos Alvarez / Getty Images

Sociedade da Neve

O ator uruguaio Enzo Vogrincic, que interpretou Numa Turcatti em “A Sociedade da Neve”, estará no Rio de Janeiro para representar o filme no Prêmio Grande Otelo 2024, que acontece no dia 28 de agosto, na Cidade das Artes.

O longa de Juan Antonio Bayona (“O Impossível”), uma produção da Espanha, Uruguai, Argentina e Chile, concorre na categoria Melhor Longa-metragem Ibero-americano após ser indicado pela Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

“A Sociedade da Neve” reconta a história de 16 jovens que sobreviveram à queda de um avião na Cordilheira dos Andes, em 1972.

Bate-Rebate

· Expectativa nesses próximos dias para decisões no SBT...

· ... Entre elas, se será mantido o título “Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel”.

· A empresária Renata de Paula promove dia 20, a partir das 19h no Conjunto Nacional, em São Paulo, o lançamento do livro “O Caminho Começa na Volta”...

· ... Essa obra é um relato da experiência da autora no Caminho de Santiago de Compostela, uma das mais antigas rotas de peregrinação do mundo.

· A próxima temporada inédita de “Arcanjo Renegado” deve estrear entre outubro e novembro no Globoplay, segundo os realizadores...

· ... Portanto, sem a “concorrência” de “Renascer”, que já estará encerrada...

· ... Marcello Melo Júnior é o protagonista de “Arcanjo Renegado”.

· A edição de “A Fazenda 16″ já movimenta os bastidores da Record...

· ... Como sempre, a expectativa sobre os nomes do elenco...

· ... E que sempre movimenta as redes sociais...

· ... Como a estreia está confirmada para 17 de setembro, natural imaginar que o diretor Rodrigo Carelli já tenha nomes bem avançados para o elenco.

· Nesta segunda-feira, 19, o Grupo Chaverim participará do evento Caminhos do Bem, um leilão virtual e presencial de pares de tênis customizados por 39 personalidades, entre as quais Ana Maria Braga, Angélica, Mateus Solano e Xuxa...

· ... A renda será revertida para entidades e projetos sociais participantes do evento, como o Chaverim, que teve seu tênis customizado pelo arquiteto Marcio Kogan...

· ... A organização do evento é do Fundo Comunitário do Estado de São Paulo.

· Dia 25, a partir das 9h30, a Band transmite o GP da Holanda.

· Na internet, o casal Gabrilar, formado pelos personagens de Miguel Coelho e Isabela Souza, de “A Caverna Encantada”, já possui vários fãs-clubes...

· ... Antes do SBT, Miguel teve passagens por Globo e Record, enquanto Isa, é um nome ligado a produções da Disney.