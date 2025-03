Camila Pitanga enfrenta dificuldades para deixar Paris após descoberta de bomba Atriz e família ficam retidos na cidade devido à interdição na estação Gare du Nord O conteúdo Camila Pitanga enfrenta dificuldades... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 07/03/2025 - 13h46 (Atualizado em 07/03/2025 - 13h46 ) twitter

Camila Pitanga (Foto Reprodução Redes Sociais)

Camila Pitanga, de 47 anos, revelou nesta sexta-feira (7) que está enfrentando dificuldades para deixar Paris, na França, com sua família. A atriz, que viajou à Europa para participar de um festival, ficou retida na cidade depois que uma bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial foi encontrada nos trilhos do trem que leva à estação Gare du Nord, a mais movimentada do país.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes dessa situação inusitada!

