Defesa de Dado Dolabella se posiciona após condenação do ator por agredir prima e ex-namorada

marina-dado Feed TV

Na próxima terça-feira (2/9), Dado Dolabella terá um novo julgamento no Rio de Janeiro. O ator foi condenado a dois anos e quatro meses de prisão em regime aberto por ter agredido Marina Dolabella, prima e ex-namorada, em 13 de outubro de 2020, em um condomínio na Barra da Tijuca. A violência incluiu “puxões de cabelo, tapas e socos no rosto”, motivados por uma “crise de ciúmes” após a vítima trocar mensagens com um amigo. As agressões teriam sido tão graves que a ex-namorada teve o tímpano rompido. Marina conseguiu fugir e pedir ajuda na portaria do prédio.

