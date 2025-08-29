Defesa de Dado Dolabella se posiciona após condenação do ator por agredir prima e ex-namorada
Dado Dolabella terá novo julgamento no Rio em 2 de setembro, após condenação por agredir Marina Dolabella
Na próxima terça-feira (2/9), Dado Dolabella terá um novo julgamento no Rio de Janeiro. O ator foi condenado a dois anos e quatro meses de prisão em regime aberto por ter agredido Marina Dolabella, prima e ex-namorada, em 13 de outubro de 2020, em um condomínio na Barra da Tijuca. A violência incluiu “puxões de cabelo, tapas e socos no rosto”, motivados por uma “crise de ciúmes” após a vítima trocar mensagens com um amigo. As agressões teriam sido tão graves que a ex-namorada teve o tímpano rompido. Marina conseguiu fugir e pedir ajuda na portaria do prédio.
Para mais detalhes sobre este caso e as declarações dos envolvidos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
