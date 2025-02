Em registro íntimo raro, Faustão aparece em cadeira de rodas e com pé imobilizado Veja a foto realizada durante um jantar com amigos e familiares do famoso O conteúdo Em registro íntimo raro, Faustão aparece em cadeira... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 27/02/2025 - 11h27 (Atualizado em 27/02/2025 - 11h27 ) twitter

Faustão (Foto: Instagram)

O apresentador Fausto Silva, de 74 anos, apareceu em uma nova foto ao lado do sertanejo Gusttavo Lima e do radialista Celso Giunti, mas um detalhe chamou a atenção: ele estava com o pé direito imobilizado. O registro, feito durante um jantar com amigos e familiares, foi compartilhado por Giunti nas redes sociais e gerou preocupação entre os fãs.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para mais detalhes sobre a saúde e os planos de Faustão!

