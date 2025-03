Fabiana Justus detalha nova etapa do tratamento contra câncer: ‘GVHD’ Influenciadora explicou o uso de corticoides e os efeitos da medicação O conteúdo Fabiana Justus detalha nova etapa do tratamento contra... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 26/03/2025 - 16h27 (Atualizado em 26/03/2025 - 16h27 ) twitter

Fabiana Justus (Foto: Instagram)

Fabiana Justus compartilhou com seus seguidores detalhes sobre a nova etapa de seu tratamento contra a leucemia. Em suas redes sociais, a influenciadora revelou que os médicos decidiram iniciar um protocolo com doses elevadas de corticoides após identificarem que sua medula óssea está afetando outras partes do corpo.

