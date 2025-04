Gustavo Mioto quebra o silêncio sobre suposto perfil no Tinder Após viralizar com print no aplicativo de namoro, cantor explica projeto com fãs e anuncia colaboração oficial com a plataforma O conteúdo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 22/04/2025 - 14h07 (Atualizado em 22/04/2025 - 14h07 ) twitter

Gustavo Mioto (Foto Reprodução Redes Sociais)

O nome de Gustavo Mioto esteve entre os mais comentados das redes sociais nos últimos dias, tudo por causa de um print que circulou e causou alvoroço: o suposto perfil do cantor no Tinder. A imagem rapidamente viralizou e deixou a internet dividida — alguns fãs acreditaram que o artista teria entrado no app após o fim do relacionamento com Ana Castela, enquanto outros suspeitaram de montagem ou uso indevido da imagem.

Para saber mais sobre essa história e a reação do cantor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

