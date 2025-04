Lady Gaga chega ao Brasil e equipe faz ‘apagão’ para evitar fotos Popstar desembarca no Rio sob forte esquema de segurança para o único show da turnê na América do Sul O conteúdo Lady Gaga chega ao... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 29/04/2025 - 13h01 (Atualizado em 29/04/2025 - 13h01 ) twitter

Lady Gaga (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

A cantora Lady Gaga, de 39 anos, já está em solo brasileiro. A artista aterrissou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira (29), para realizar aquele que promete ser o maior show de sua carreira: uma apresentação gratuita na Praia de Copacabana, marcada para o próximo sábado, 3 de maio. A expectativa da Prefeitura do Rio é de que cerca de 1,6 milhão de pessoas acompanhem o espetáculo à beira-mar.

Não perca os detalhes dessa chegada impactante e tudo sobre o show no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

