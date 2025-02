Neymar e Bruna pretendem se casar ainda este ano; saiba detalhes Fotógrafo que acompanha o jogador diz ter ouvido rumores sobre o casamento, mas reforça que não há confirmação do casal Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 21/02/2025 - 14h26 (Atualizado em 21/02/2025 - 15h06 ) twitter

Bruna Biancardi e Neymar (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV/Feed TV

Os rumores sobre um possível casamento entre Neymar Jr. e Bruna Biancardi ganharam força nesta sexta-feira (21), após uma declaração do fotógrafo Dan, que acompanha de perto a rotina do jogador. Em interação com seguidores no Instagram, ele comentou sobre os boatos que circulam nos bastidores e indicou que a união pode ser oficializada ainda este ano.

