Gari que fez Katy Perry chorar e viralizou com apresentação no 'American Idol' morre aos 32 anos ‘Continue sendo quem você é e você irá longe’, disse a cantora a Douglas Kiker Famosos e TV|Do R7 14/03/2025 - 18h42 (Atualizado em 14/03/2025 - 18h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Douglas Kiker emocionou os jurados do "American Idol" e recebeu mensagem motivadora da cantora Katy Perry Reprodução/Instagram/DouglasKiker

Famoso por fazer a diva pop Katy Perry chorar durante a sua apresentação no programa “American Idol”, Douglas Kiker faleceu aos 32 anos, na última quarta-feira (12). Em 2020, enquanto se apresentava no reality, revelou que trabalhava como gari e, com o seu jeito tímido, conquistou o público e a cantora.

Douglas revelou no programa que mesmo sem experiência seu desejo era se profissionalizar na música. Em uma rede social, a família de Douglas confirmou o falecimento do jovem. A causa da morte não foi divulgada.

" Agora ele canta com os anjos. Por favor, orem por nossa família enquanto passamos por esse momento tão difícil”, escreveu Angela Evans, irmã do Douglas.

Na apresentação no “American Idol”, o jovem emocionou os jurados assim que começou a cantar. Para a apresentação, Douglas escolheu “Bless the Broken Road” (abençoe a estrada partida, em tradução livre), de Rascal Flatts. A canção fala sobre um amor que supera dificuldades.

‌



Sua voz arrepiou grandes nomes da música, como Lionel Richie, Katy Perry e Luke Bryan. A cantora foi a mais impactada e chegou a ir às lágrimas durante a apresentação.

No final, Douglas contou que era conhecido como “o lixeiro cantor”, por seu trabalho como gari. A cantora californiana aconselhou o cantor durante o programa. “Continue sendo quem você é e você irá longe. Isso não foi ‘lixo’, isso foi grandioso”, disse.

‌



Douglas foi eliminado, no entanto, deixou seu nome marcado na edição pelo seu talento e relato emocionante.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5