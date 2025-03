Gene Hackman pilotava carros de corrida e dispensava dublês em Hollywood Morto em fevereiro, ator chegou a participar de competições amadoras de automobilismo Famosos e TV|Do R7 23/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/03/2025 - 02h00 ) twitter

Hackman se destacou nas competições, mas optou por não seguir uma carreira profissional nas corridas Reprodução/X - @RealEOC

Gene Hackman, vencedor de dois Oscars, também era um piloto habilidoso. A paixão do ator por automobilismo surgiu durante as filmagens de “Operação França” (1971), quando Hackman protagonizou uma das mais icônicas perseguições de carro da história do cinema.

O apetite por velocidade levou o ator a competir em corridas amadoras, participando da Toyota Pro/Celebrity Race e de eventos em circuitos famosos como Long Beach, Watkins Glen e Riverside, onde obteve diversas vitórias.

Hackman levou a sério sua incursão no automobilismo, treinando na Bob Bondurant School of High-Performance Driving, na Califórnia. Em entrevistas, o ator explicou que, ao contrário do estereótipo de que corridas exigem um comportamento temerário, o verdadeiro sucesso nas pistas vem do controle preciso e da capacidade de desacelerar para conseguir acelerar mais rapidamente.

Hackman se destacou nas competições, mas optou por não seguir uma carreira profissional nas corridas, reconhecendo que para competir em nível mais alto seria necessário um compromisso maior, algo que ele não poderia conciliar com as demandas de Hollywood.

Ao longo da carreira cinematográfica, Hackman construiu um legado de grandes atuações, conquistando dois Oscars, dois BAFTAs e quatro Globos de Ouro. Seu trabalho no cinema foi amplamente reconhecido, mas seu envolvimento com o automobilismo o diferenciava de outros astros de Hollywood.

Gene Hackman ~ racing driver pic.twitter.com/g7sF6tSPbU — Eyes On Cinema (@RealEOC) January 8, 2023

Gene Hackman também ficou conhecido por realizar muitas de suas próprias cenas de ação, dispensando dublês, o que reforçava sua imagem de ator completo.

Hackman se afastou da atuação em 2004, depois de mais de quatro décadas no cinema. Sua morte, aos 95 anos, ocorreu em sua residência em Santa Fé, Novo México, em consequência de uma doença cardíaca, agravada por sinais avançados de Alzheimer. O falecimento do ator aconteceu uma semana após o de sua esposa, Betsy Arakawa, que morreu devido a síndrome pulmonar por hantavírus.