Reviravolta: polícia divulga novas evidências sobre a morte de Hackman e esposa Autoridades seguem reunindo informações para esclarecer os últimos dias de vida do casal Famosos e TV|Do R7 20/03/2025 - 19h24 (Atualizado em 20/03/2025 - 19h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Casal foi encontrado sem vida em 26 de fevereiro Reprodução/Redes Sociais

Autoridades do Novo México, nos Estados Unidos, divulgaram novas informações nesta quinta-feira (20) que modificam a linha do tempo da morte do ator Gene Hackman e de sua esposa, Betsy Arakawa. O casal foi encontrado sem vida no mês passado, e investigações recentes indicam que os dois faleceram em datas diferentes das inicialmente divulgadas.

Nos primeiros dias de investigação, autoridades acreditavam que Arakawa havia morrido em 11 de fevereiro, enquanto Hackman teria falecido uma semana depois.

No entanto, dados obtidos pelo Gabinete do Xerife do Condado de Santa Fé revelaram que Arakawa fez várias ligações para uma clínica médica no dia 12 de fevereiro em busca de atendimento, embora nunca tenha conseguido receber o tratamento solicitado.

Registros mostram que ela tentou contato com a Cloudberry Health, uma clínica de atendimento personalizado, e que também recebeu uma ligação de retorno da instituição. Além disso, evidências apontam que, em 11 de fevereiro, Arakawa trocou e-mails com um massagista e visitou um supermercado, uma farmácia e uma loja de animais antes de retornar para casa por volta das 17h15, conforme indicado pelos registros do controle de acesso de sua garagem.

‌



De acordo com o Josiah Child, responsável pela Cloudberry Health, Arakawa mencionou sintomas de congestão nasal em suas ligações, mas não relatou dificuldades respiratórias graves. A pianista clássica havia marcado uma consulta para 12 de fevereiro, mas cancelou dois dias antes, alegando que precisava cuidar de Gene Hackman, que estava debilitado.

No dia da consulta, entretanto, Betsy tentou reagendá-la, mas não compareceu ao atendimento.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O casal só foi encontrado sem vida em 26 de fevereiro, quando a segurança do bairro entrou na casa e notificou as autoridades. A médica legista chefe, Heather Jarrell, afirmou que há indícios claros de que Arakawa faleceu primeiro.

O exame revelou que ela foi vítima da síndrome pulmonar por hantavírus, uma doença rara transmitida por fezes de roedores.

‌



Já Hackman, que sofria de Alzheimer avançado, teria falecido em 18 de fevereiro, conforme sugerido pela última atividade registrada em seu marcapasso, que indicava um ritmo cardíaco anormal característico de fibrilação atrial.

A morte do ator foi atribuída a uma doença cardíaca grave, com o Alzheimer apontado como um fator que pode ter dificultado sua reação à morte da esposa. Especialistas sugerem que a condição neurológica pode tê-lo levado a momentos de confusão e tristeza, sem compreender plenamente o que havia acontecido com Arakawa.

Além do casal, um dos três cães da família, que estava enjaulado se recuperando de uma cirurgia, também morreu de fome e desidratação, conforme apontado no relatório da necropsia.

Diante da repercussão do caso, os representantes do espólio de Hackman e Arakawa acionaram a Justiça para impedir a divulgação de imagens da câmera corporal dos policiais e outras evidências visuais do momento em que os corpos foram encontrados. Um juiz do Novo México concedeu uma ordem de restrição temporária para bloquear a divulgação do material, com uma audiência marcada para 31 de março para decidir sobre a liberação dessas imagens.