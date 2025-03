Filhos poderiam ter evitado tragédia de Gene Hackman, que conviveu com cadáver da esposa Aos 95 anos, o ex-ator ficou uma semana sem assistência até morrer sozinho Famosos e TV|Do R7 14/03/2025 - 20h29 (Atualizado em 14/03/2025 - 20h37 ) twitter

O marcapasso de Gene Hackman, sugere que o ator conviveu por sete dias com o cadáver da esposa Reprodução/Record

A morte trágica do ator Gene Hackman ainda causa angústia. Ainda sem a confirmação de enterro, o seu sobrinho, Tim Hackman, disse em entrevista ao Daily Mail que ninguém da família recebeu informações sobre o funeral do ator. Segundo a indicação de seu marcapasso, a morte de Gene foi por volta do dia 17 de fevereiro.

Também não há confirmação de que Betsy Arakawa, esposa de Hackman, será sepultada com ele. Segundo a perícia, a pianista morreu uma semana antes do marido, devido a complicações pulmonares.

Abandonado pelos filhos Christopher Allen, 65 anos, Leslie Anne, 58, e Elizabeth Jean, 62, a três meses, Hackman poderia ter sobrevivido caso recebesse ajuda de alguém. A polícia acredita que a ausência dos comprimidos diários e também a falta de alimentação foi um fator agravante para o caso de Gene Hackman.

Fragilizado pela idade e pelo mal de Alzheimer, o ator que interpretou Lex Luthor nas telonas conviveu uma semana com o cadáver da esposa.

Segundo o jornal, quem receberá o patrimônio de US$ 80 milhões de dólares deixado pelo ator ainda é uma incógnita. Isso porque, Betsy, herdeira de Hackman, deixou em seu testamento que seus bens fossem destinados a instituições de caridade e ao pagamento de dívidas médicas, caso o marido também estivesse falecido.

