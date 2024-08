‘Gênio da comunicação’; diz Rodrigo Faro; famosos lamentam a morte de Silvio Santos Empresário morreu aos 93 anos, neste sábado (17); causa ainda não foi divulgada Famosos e TV|Do R7 17/08/2024 - 10h58 (Atualizado em 17/08/2024 - 11h17 ) ‌



O apresentador Rodrigo Faro lamentou, em seu Instagram, a morte de Silvio Santos, aos 93 anos, anunciada neste sábado (17). “O Brasil perde hoje o maior nome da televisão brasileira, um gênio da comunicação. Silvio se foi, mas seu legado será eterno. Foi assistindo a Silvio na TV que eu descobri a minha vocação.”

O apresentador e dono do SBT estava internado desde o dia 1º de agosto, no hospital Albert Einstein, com quadro de cansaço.





“Minha gratidão será eterna, assim como seu impacto em cada lar brasileiro”, postou Celso Portiolli.

‌







O SBT e a Globo também prestaram tributos a Silvio, por meio de suas redes sociais.