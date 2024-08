Silvio Santos morre aos 93 anos Apresentador estava internado em um hospital particular de São Paulo desde o dia 1º de agosto; causa do óbito não foi informada Famosos e TV|Do R7 17/08/2024 - 10h09 (Atualizado em 17/08/2024 - 10h44 ) ‌



Morte de Silvio Santos comoveu fãs nas redes sociais Divulgação/SBT

Morreu neste sábado (17), aos 93 anos, o apresentador e empresário Silvio Santos. A causa da morte não foi divulgada. A informação foi confirmada nos perfis oficiais do SBT nas redes sociais.

“Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações”, diz o comunicado.

Silvio Santos foi internado no dia 16 de julho no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, quando foi diagnosticado com H1N1. Durante o período de internação, Silvio passou por uma série de exames e estava sob cuidados intensivos em virtude da idade.

Apresentador Silvio Santos morreu, aos 93 anos, em hospital privado de São Paulo LEONARDO SOARES/ESTADÃO CONTEÚDO – 31.01.2011

Silvio chegou a se recuperar e recebeu alta no último dia 20 de julho, porém teve de voltar ao hospital cerca de 10 dias depois, a princípio, para realização de exames de imagem. O comunicador teve uma piora no quadro de saúde e não resistiu.

Silvio Santos estava fora do ar há quase dois anos, desde que gravou o último programa no SBT, em setembro de 2022. O apresentador não teve uma despedida oficial, nem anunciou a aposentadoria publicamente. Silvio já tinha diminuído o ritmo na época da pandemia de Covid-19 e, aos poucos, foi parando com as gravações, até deixar de aparecer nas telinhas.

Quem passou a ocupar o lugar do comunicador foi Patricia Abravanel, uma das filhas mais conhecidas dele. Entre uma participação e outra, a herdeira virou titular do programa do pai, e Silvio Santos nunca mais voltou.

Nos bastidores, o apresentador também já não participava mais das decisões mais importantes da emissora. Ele deixou a responsabilidade nas mãos da filha número três, Daniela Beyruti, vice-presidente da emissora. Foi ela, inclusive, que promoveu a mudança na grade da programação do SBT, no início de 2024.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

Talentoso e visionário

Senor Abravanel, seu nome de nascimento, nasceu na Lapa, região central do Rio de Janeiro, em 12 de dezembro de 1930.

Iniciou a vida profissional aos 16 anos, como camelô. Vendia capas para títulos de eleitor e, em outro momento, canetas. Mas o dom para se comunicar e o potencial que tinha para fazer riqueza o levaram a construir um império, que, além do SBT, inclui o Hotel Jequitimar, no litoral paulista, e a marca de cosméticos Jequiti.

Trabalhou em diversas rádios até chegar à TV, em 1961, com a estreia do programa Vamos Brincar de Forca, na antiga TV Paulista, a atual TV Globo. E desde então, nunca mais quis deixar a televisão. O apresentador também gravou diversas marchinhas de Carnaval, sendo as mais famosas Coração Corintiano e A Pipa do Vovô.

Em agosto de 2001, o dono do SBT passou por um grande susto quando a filha Patrícia foi vítima de um sequestro. Após dias de negociação, a herdeira e hoje apresentadora foi liberta. Pouco tempo depois, o sequestrador Fernando Dutra Pinto, perseguido pela polícia, invadiu a casa de Silvio e ficou com o comunicador como refém. A atuação do empresário na negociação com o criminoso foi fundamental para que tudo terminasse bem, sete horas mais tarde.

Durante a pandemia de Covid-19, Silvio Santos ficou quase dois anos recolhido em casa. Ele se isolou depois de voltar ao Brasil das férias em Orlando, nos Estados Unidos, no fim de 2019. Em julho de 2021, quando voltou a gravar nos estúdios do SBT — já com as duas doses da vacina contra a doença — foi recebido com aplausos por funcionários da casa.

Silvio Santos deixa a mulher, Íris Abravanel, seis filhas, Cintia, Daniela, Rebeca, Renata, Silva e Patrícia, 14 netos e 4 bisnetos.

