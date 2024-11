Guilherme Dellorto compartilha momento especial em família Ator que deu vida ao rei Salomão na série Reis da RECORD fez uma sessão de fotos improvisada e divertida Famosos e TV|Do R7 11/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 11/11/2024 - 11h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

"Fotos de fundo de tela do celular", revelou Guilherme Dellorto Reprodução/Instagram

Guilherme Dellorto, que deu vida ao rei Salomão na série Reis da RECORD, teve uma tarde agradável em família no parque e aproveitou para registrar o momento especial: “Tenho novas fotos de fundo de tela do celular”, escreveu o ator no Instagram.

Maria Julia Bacelar, esposa de Guilherme, brincou com a dificuldade em reunir as crianças para as fotos: “Quem vê close, não vê o corre! Vocês são tudo! Amo muito!”.

Os fãs do artista também comentaram no post: “Parabéns pela linda família”, disse uma seguidora. “Que amor!”, observou outra internauta. “Você é mais rico do que Salomão”, afirmou mais um sobre a importância de estar com quem se ama.

Confira: