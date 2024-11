Jennifer Lopez é vista em discussão com P. Diddy na noite das acusações de abuso Na mesma festa, o rapper também foi acusado de abusar sexualmente de uma adolescente de 13 anos Famosos e TV|Do R7 30/10/2024 - 16h43 (Atualizado em 30/10/2024 - 16h43 ) twitter

Reprodução/Instagram/@jlo/RECORD

Fotos recentemente divulgadas na mídia internacional mostram uma briga entre Sean “Diddy” Combs e a cantora Jennifer Lopez, com quem o rapper namorava na época. A discussão entre os dois ocorreu em uma festa organizada por P. Diddy, logo após a premiação do MTV VMA, realizada em Nova York em 7 de setembro de 2001.

Segundo o Daily Mail, o evento, que contou com várias celebridades, tornou-se polêmico devido ao desentendimento acalorado entre os dois artistas, revelando momentos de tensão no relacionamento deles. Na mesma festa, o rapper também foi acusado de abusar sexualmente de uma adolescente de 13 anos, o que intensificou as controvérsias em torno do evento e atraiu ainda mais atenção para a noite.

O ex-casal chegou ao local acompanhado da irmã da cantora, Lynda, do empresário Benny Medina, e do executivo da gravadora Damon Dash, além de várias garotas. Eles se dirigiram à área VIP do clube.

Nas imagens, por um motivo não explicado, Jennifer Lopez é vista olhando com expressão de raiva para seu então namorado Reprodução/Daily Mail

Dentro do espaço, Diddy animava a festa, servindo taças de champanhe caro e dançando com os convidados. Os artistas pareciam empolgados para comemorar a vitória de JLo, que, aos 31 anos, havia conquistado o prêmio de Melhor Vídeo de Dança por seu sucesso Waiting for Tonight. A alegria e o entusiasmo estavam palpáveis, mas a noite, que prometia ser de festividades, rapidamente tomou um rumo inesperado.

Nas imagens, por um motivo não explicado, Jennifer Lopez é vista olhando com expressão de raiva para seu então namorado, e os dois iniciam uma discussão fervorosa. Logo após o conflito, ambos deixam o local. Essas fotos foram divulgadas enquanto o empresário enfrenta diversas acusações e processos por assédio sexual.