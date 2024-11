Liam Payne dedicou seus últimos dias de vida para ajudar campanhas de crianças doentes Dias antes de falecer, o artista declarou que sentia a necessidade de ajudar, especialmente por ser pai Famosos e TV|Do R7 17/10/2024 - 17h04 (Atualizado em 17/10/2024 - 17h04 ) twitter

Família de Liam prestou homenagens, dizendo que ele era uma 'alma gentil, engraçada e corajosa' Reprodução/Instagram/@liampayne

O cantor Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morreu em Buenos Aires após cair de uma sacada de hotel. Payne estava na cidade para a turnê de seu amigo e ex-companheiro de banda, Niall Horan. De acordo com as autoridades locais, o cantor sofreu ferimentos graves, como uma fratura no crânio, o que resultou em sua morte.

Segundo o jornal The Sun, antes de sua morte, Liam vinha dedicando seu tempo para ajudar campanhas de GoFundMe de crianças doentes nos Estados Unidos.

O artista declarou que sentia a necessidade de ajudar, especialmente por ser pai. “Como pai, isso me atinge de forma diferente”, disse Liam ao compartilhar que passava noites tentando completar as metas financeiras de cirurgias para crianças com câncer e vítimas de violência.

A notícia da sua morte abalou os fãs ao redor do mundo, e a família de Liam prestou homenagens emocionantes, dizendo que ele era uma “alma gentil, engraçada e corajosa”.

Liam Payne alcançou a fama em 2010 como parte do One Direction. Ainda que a banda tenha se separado em 2016, Liam seguiu carreira solo, mas sempre manteve uma ligação profunda com seus fãs e seus familiares.